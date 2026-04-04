THE WORLD OF QUEEN ZENITH DE PAU Pau
THE WORLD OF QUEEN ZENITH DE PAU Pau samedi 13 novembre 2027.
THE WORLD OF QUEEN Début : 2027-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64
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