Théa + première partie Le SEW MORLAIX Morlaix

Théa + première partie

Le SEW MORLAIX 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05 23:30:00

Date(s) :

2026-03-05

J’suis pas une fille, j’suis une comète .

COMÈTE, tout est dit ou presque dans le nom de baptême du EP tant attendu de THÉA la peur irrépressible de chuter, la mort aux trousses, la fulgurance et la beauté de celle qui s’enflamme avec éclat.

Savant hybride instinctivement punk aux pulsations rave et aux accents emocore, avec des mélodies (ultra)pop aux airs d’hymnes générationnels, ces 5 titres sont un cri du cœur entre rage et doutes existentiels. Ses textes sont un exutoire qui dépeint le chaos traversé par cette jeune fille queer de 23 ans. En lutte avec ses démons intérieurs, partagée entre la fuite en avant et la volonté d‘émancipation face aux normes oppressantes, au danger des politiques ou au spectre de l’eXondrement climatique, THÉA incarne l’urgence d’une génération en cavale. Chacune de ses apparitions live devient une bacchanale fédératrice, transformant les tourments d’une jeunesse désorientée en un moment de communion intense et d’utopie collective.

Boule Noire sold-out en moins d’une heure, Maroquinerie en moins d’un jour, et sa Cigale d’avril complète depuis fin novembre, portée par le 1er single CAVALE! CAVALE! sorti 3 semaines plus tôt… il ne semble pas y avoir d’obstacle pour cette comète qui va embraser avec elle la scène musicale française. .

