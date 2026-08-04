Théâtre à Figeac Le parfait manuel (à l’usage des futurs dictateurs) Figeac
jeudi 10 décembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Théâtre à Figeac Le parfait manuel (à l’usage des futurs dictateurs)
2 bd Pasteur Figeac Lot
Tarif : – – 16 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Création 2026
Approchez, approchez, braves gens, n’ayez pas peur !
Ensemble nous allons apprendre comment devenir un parfait petit dictateur en dix leçons
Création 2026
Approchez, approchez, braves gens, n’ayez pas peur !
Ensemble nous allons apprendre comment devenir un parfait petit dictateur en dix leçons. De la conquête du pouvoir à sa dérive totalitaire puis sa chute, assistez à l’ascension d’un apprenti-despote, façonné en coulisse par des figures d’influence. L’homme prendra-t-il le pouvoir ou le pouvoir prendra-t-il l’homme ? Une satire politique à l’ironie mordante qui dissèque les mécanismes du pouvoir et interroge la fragilité de nos démocraties.
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2 bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr
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English :
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Come on in, come on in, good people, don’t be afraid!
Together, we’ll learn how to become a perfect little dictator in ten lessons
L’événement Théâtre à Figeac Le parfait manuel (à l’usage des futurs dictateurs) Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac
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