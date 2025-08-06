Théâtre à Figeac Le poids des fourmis Figeac

Donner voix à son indignation…

L’état du monde pèse lourd sur Jeanne et Olivier. Elle vandalise des panneaux publicitaires. Il souffre d’éco-anxiété. Voilà qu’une élection scolaire est organisée dans le cadre de la Semaine du futur. Catalysés par l’espoir qu’ils pourront changer les choses, tous deux s’affrontent dans une campagne électorale enflammée. À la fois satire politique hallucinée et radiographie de nos angoisses collectives, Le Poids des fourmis jongle avec ces questions de résistance citoyenne et d’abus de pouvoir et nous invite à réfléchir à la responsabilité des individus face aux bouleversements du monde.

Une mise en scène exubérante et percutante du texte de David Pasquet, auteur primé, qui aborde un des sujets les plus importants de l’humanité !

Théâtre Bluff

Texte David Paquet

Mise en scène Philippe Cyr

Avec Nathalie Claude, Gaétan Nadeau, Élisabeth Smith, Gabriel Szabo

Durée 1h15

À partir de 13 ans 16 .

English :

Giving voice to their indignation?

The state of the world weighs heavily on Jeanne and Olivier. She vandalizes billboards. He suffers from eco-anxiety. Then a school election is organized as part of Future Week. Catalyzed by the hope that they can change things, the two face off in a fiery election campaign. At once a hallucinatory political satire and an x-ray of our collective anxieties, Le Poids des fourmis juggles questions of citizen resistance and abuse of power, inviting us to reflect on the responsibility of individuals in the face of global upheaval.

An exuberant, hard-hitting staging of the text by award-winning author David Pasquet, which tackles one of humanity?s most important issues!

German :

Seiner Empörung eine Stimme geben?

Der Zustand der Welt lastet schwer auf Jeanne und Olivier. Sie verwüstet Werbetafeln. Er leidet an Öko-Angst. Im Rahmen der Zukunftswoche wird eine Schulwahl organisiert. Beide sind von der Hoffnung beseelt, dass sie etwas verändern können, und treten in einem hitzigen Wahlkampf gegeneinander an. Le Poids des fourmis ist sowohl eine halluzinierte politische Satire als auch eine Radiographie unserer kollektiven Ängste. Das Stück jongliert mit Fragen des Bürgerwiderstands und des Machtmissbrauchs und lädt uns ein, über die Verantwortung des Einzelnen angesichts der Umwälzungen in der Welt nachzudenken.

Eine überschwängliche und eindringliche Inszenierung des Textes des preisgekrönten Autors David Pasquet, der eines der wichtigsten Themen der Menschheit aufgreift!

Italiano :

Dare voce alla loro indignazione?

Lo stato del mondo pesa molto su Jeanne e Olivier. Lei vandalizza i cartelloni pubblicitari. Lui soffre di ansia ecologica. Poi viene organizzata un’elezione scolastica nell’ambito della Settimana del futuro. Catalizzati dalla speranza di poter cambiare le cose, i due si affrontano in un’accesa campagna elettorale. Allo stesso tempo satira politica allucinata e radiografia delle nostre ansie collettive, Le Poids des fourmis si destreggia tra la resistenza dei cittadini e l’abuso di potere, invitandoci a riflettere sulla responsabilità degli individui di fronte allo sconvolgimento globale.

Una produzione esuberante e di forte impatto del testo del pluripremiato autore David Pasquet, che affronta una delle questioni più importanti per l’umanità!

Espanol :

¿Dar voz a su indignación?

El estado del mundo pesa mucho sobre Jeanne y Olivier. Ella destroza vallas publicitarias. Él sufre de ansiedad ecológica. Entonces se organizan unas elecciones escolares en el marco de la Semana del Futuro. Catalizados por la esperanza de poder cambiar las cosas, los dos se enfrentan en una ardiente campaña electoral. A la vez sátira política alucinatoria y radiografía de nuestras angustias colectivas, Le Poids des fourmis hace malabarismos con las cuestiones de la resistencia ciudadana y el abuso de poder, invitándonos a reflexionar sobre la responsabilidad de los individuos frente a la agitación global.

Una producción exuberante y contundente del texto del galardonado autor David Pasquet, que aborda uno de los problemas más importantes de la humanidad

