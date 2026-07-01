Théâtre à Vauclair In Vino Veritas Bouconville-Vauclair
dimanche 26 juillet 2026 · Bouconville-Vauclair
Informations pratiques
Bouconville-Vauclair
Théâtre à Vauclair In Vino Veritas
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Une aventure immersive accessible à tous !
La Compagnie du Bord des Mondes vous invite à participer à In Vino Veritas , un Cluedo géant grandeur nature où vous devenez les enquêteurs d’une mystérieuse affaire.
Interrogez les suspects, recueillez les indices, confrontez les témoignages et faites preuve de logique pour identifier le coupable avant la révélation finale !
RV au Pavillon de Vauclair à 14h ou à 16h ! (durée 1h30 / sur réservation) .
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
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English :
An immersive adventure accessible to everyone!
L’événement Théâtre à Vauclair In Vino Veritas Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Laon
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