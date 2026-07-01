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AGENDA · Bouconville-Vauclair

Théâtre à Vauclair In Vino Veritas Bouconville-Vauclair

dimanche 26 juillet 2026 · Bouconville-Vauclair

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
959 Route d'Hurtebise
Ville
02860 Bouconville-Vauclair
Département
Aisne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Bouconville-Vauclair

Théâtre à Vauclair In Vino Veritas

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Une aventure immersive accessible à tous !
La Compagnie du Bord des Mondes vous invite à participer à In Vino Veritas , un Cluedo géant grandeur nature où vous devenez les enquêteurs d’une mystérieuse affaire.
Interrogez les suspects, recueillez les indices, confrontez les témoignages et faites preuve de logique pour identifier le coupable avant la révélation finale !

RV au Pavillon de Vauclair à 14h ou à 16h ! (durée 1h30 / sur réservation)   .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31  pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

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English :

An immersive adventure accessible to everyone!

L’événement Théâtre à Vauclair In Vino Veritas Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Laon

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