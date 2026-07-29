Théâtre Absolument Benfeld
samedi 10 octobre 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Théâtre Absolument
rue du moulin Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-10 16:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Avec le concours de la commune de Benfeld, les élèves de l’école de théâtre présentent le spectacle Absolument … , sous la direction de Romain DUDKA.
2 représentations vous sont proposées, dans la salle d’évolution de l’Ecole Aristide Briand (entrée par la rue du Moulin) .
rue du moulin Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr
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English :
L’événement Théâtre Absolument Benfeld a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried
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