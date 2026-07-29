Informations pratiques

Benfeld

Théâtre Absolument

rue du moulin Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-10 16:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Avec le concours de la commune de Benfeld, les élèves de l’école de théâtre présentent le spectacle Absolument … , sous la direction de Romain DUDKA.

2 représentations vous sont proposées, dans la salle d’évolution de l’Ecole Aristide Briand (entrée par la rue du Moulin) .

rue du moulin Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr

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English :

L’événement Théâtre Absolument Benfeld a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried