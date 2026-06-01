Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring) Angoulême
Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring) Angoulême samedi 27 juin 2026.
Angoulême
Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring)
37 rue Fontaine du Lizier Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Représentation du spectacle Léviathan (Justice Ring) , d’après le texte de Guillaume Poix, par la troupe de théâtre amateur les Étourneaux.
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37 rue Fontaine du Lizier Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine etourneaux@lavache.com
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English :
Performance of the play L%E9viathan (Justice Ring), based on the text by Guillaume Poix, by the amateur theater troupe Les %C9tourneaux.
L’événement Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring) Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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