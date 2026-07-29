Théâtre Archives of Feelings Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Archives of Feelings

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-02 20:00:00

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-01-02 2027-01-03

L’artiste associée au Volcan Gisèle Vienne continue d’explorer le monde nocturne avec Archives of Feelings. Écrit par Marie NDiaye, le texte raconte la fin d’une soirée de mariage. La plupart des convives sont partis. Les jeunes mariés et six de leurs proches, toujours réunis, s’interrogent comment faire famille . Commence alors une longue conversation, qui se tisse dans le creux de la nuit, dans ces instants particuliers de grande fatigue et de légère hallucination. Ce qui est dit n’a jamais été dit et ne se dira plus jamais.

Le spectacle agit comme un tableau. Les ballons se dégonflent tandis que la lumière fantomatique se reflète sur les bouteilles vides et les nappes froissées. À travers cette création chorégraphique et théâtrale, Gisèle Vienne explore les rapports de pouvoir par le prisme de nos cadres perceptifs. Archives of Feelings traverse les réflexions d’une galerie de personnages, liées à la crise climatique, à l’hétéronormativité, au racisme et à leur articulation au sein des systèmes d’exploitation.

A partir de 12 ans

Durée 1h45

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Archives of Feelings

L’événement Théâtre Archives of Feelings Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie