Théâtre Arsène Lupin Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre
dimanche 3 janvier 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Arsène Lupin
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-03 17:00:00
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2027-01-03
Paris, Années folles. Arsène Lupin, maître du déguisement et de l’illusion, se lance dans une course effrénée pour déjouer sa plus redoutable adversaire, la Comtesse de Cagliostro.
Entre poursuites haletantes, tours de magie époustouflants et énigmes mystérieuses, il devra tromper la vigilance de l’inspecteur Ganimard et échapper aux pièges qui se referment sur lui. Mais attention, dans cet univers où tout n’est qu’illusion, chaque spectateur pourrait devenir complice de l’aventure… Un spectacle novateur, mêlant humour, suspense et magie, à vivre en famille dès 5 ans !
Durée 1h15
A partir de 5 ans
Réservation obligatoire .
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74
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English : Théâtre Arsène Lupin
L’événement Théâtre Arsène Lupin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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