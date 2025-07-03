Théâtre Arthur et Ibrahim Limoges Limoges
Théâtre Arthur et Ibrahim Limoges Limoges mardi 10 mars 2026.
Théâtre Arthur et Ibrahim Limoges
20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 14:00:00
fin : 2026-03-10 15:30:00
Date(s) :
2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12
Spectacle d’1H10,
Le théâtre de l’Union propose le spectacle « Arthur et Ibrahim » mis en scène par Amine Adjina. Il pensait être son ami pour la vie. Hélas, Arthur ne peut plus jouer avec Ibrahim sous prétexte qu’il n’est pas Arabe ! Et s’il le devenait ?
Réservations et informations complémentaires auprès du théâtre (en lien). .
