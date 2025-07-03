Théâtre Arthur et Ibrahim Limoges Limoges

Théâtre Arthur et Ibrahim Limoges Limoges mardi 10 mars 2026.

20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-03-10 14:00:00
fin : 2026-03-10 15:30:00

2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12

Spectacle d’1H10,

Le théâtre de l’Union propose le spectacle « Arthur et Ibrahim » mis en scène par Amine Adjina. Il pensait être son ami pour la vie. Hélas, Arthur ne peut plus jouer avec Ibrahim sous prétexte qu’il n’est pas Arabe ! Et s’il le devenait ?

Réservations et informations complémentaires auprès du théâtre (en lien).   .

20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 

