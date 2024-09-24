Théâtre au Vox La presse est unanime Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox La presse est unanime

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

Stéphanie Grumet, actrice adulée mais disparue des écrans depuis plusieurs années, fait son grand retour au cinéma. Mais dans le petit monde des critiques et des attachés de presse, un simple article peut faire ou défaire une carrière… Et quand la presse s’en mêle, les vérités éclatent, les jalousies explosent et les amitiés se révèlent.

Entre vanités, coups bas et fous rires, Laurent Ruquier signe une comédie pétillante qui dresse un portrait mordant du milieu médiatique et de ses excès.

​Montée en 2002 au Théâtre des Variétés, La presse est unanime est la première pièce de Laurent RUQUIER.

Avec Julie ARNOLD, Steevy BOULAY, Daniel-Jean COLLOREDO

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

Stéphanie Grumet, actrice adulée mais disparue des écrans depuis plusieurs années, fait son grand retour au cinéma. Mais dans le petit monde des critiques et des attachés de presse, un simple article peut faire ou défaire une carrière… Et quand la presse s’en mêle, les vérités éclatent, les jalousies explosent et les amitiés se révèlent.

Entre vanités, coups bas et fous rires, Laurent Ruquier signe une comédie pétillante qui dresse un portrait mordant du milieu médiatique et de ses excès.

​Montée en 2002 au Théâtre des Variétés, La presse est unanime est la première pièce de Laurent RUQUIER.

Avec Julie ARNOLD, Steevy BOULAY, Daniel-Jean COLLOREDO

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€ .

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Theater at the Vox, organized by the Fort-Mahon-Plage Casino, the tourist office, and the municipality.

Stéphanie Grumet, a beloved actress who has been absent from the screen for several years, is making her big comeback to the movies. But in the small world of critics and press agents, a single article can make or break a career… And when the press gets involved, truths come to light, jealousies erupt, and friendships are put to the test.

Amid vanity, dirty tricks, and fits of laughter, Laurent Ruquier delivers a sparkling comedy that paints a biting portrait of the media world and its excesses.

First staged in 2002 at the Théâtre des Variétés, “La presse est unanime” is Laurent Ruquier’s debut play.

Starring Julie ARNOLD, Steevy BOULAY, and Daniel-Jean COLLOREDO

Price: Full price 25? ? Reduced price (students and unemployed) 20?

L’événement Théâtre au Vox La presse est unanime Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-09-24 par OT DE FORT MAHON