Théâtre au Vox Les amazones Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox Les amazones

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:30:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Les Amazones, écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret, avec Chantal Ladesou, Fiona Gélin et Sonia Dubois, est une comédie de boulevard devenue culte.

Elle raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.

Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi.

Une pièce de Jean-Marie Chevret

Mise en scène Olivier Macé

Décors Olivier Prost

Distribution

Jeanne Savary

Énora Malagré

Ariane Brodier

Terence Telle

Thomas Vilan

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Les Amazones, écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret, avec Chantal Ladesou, Fiona Gélin et Sonia Dubois, est une comédie de boulevard devenue culte.

Elle raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.

Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi.

Une pièce de Jean-Marie Chevret

Mise en scène Olivier Macé

Décors Olivier Prost

Distribution

Jeanne Savary

Énora Malagré

Ariane Brodier

Terence Telle

Thomas Vilan

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€ .

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Th%E9%E2tre au Vox, organized by the Casino de Fort-Mahon-Plage

Les Amazones, written in 2003 by Jean-Marie Chevret, starring Chantal Ladesou, Fiona Gélin, and Sonia Dubois, is a boulevard comedy that has achieved cult status.

It tells the story of Annie, Martine, and Micky, three single women in their forties who live together, facing life with humor and solidarity. The arrival of Guillaume, a vulnerable young man, disrupts their balance and reveals their wounds, desires, and contradictions.

Amid laughter and emotion, the play tenderly explores female friendship, loneliness, love, and self-rediscovery.

A play by Jean-Marie Chevret

Directed by Olivier Macé

Set design by Olivier Prost

Cast:

Jeanne Savary

Énora Malagré

Ariane Brodier

Terence Telle

Thomas Vilan

Price: Full price 25? Reduced price (students, unemployed) 20?

L’événement Théâtre au Vox Les amazones Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-12-07 par OT DE FORT MAHON