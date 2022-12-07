Théâtre au Vox Les amazones Fort-Mahon-Plage
vendredi 4 juin 2027 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Théâtre au Vox Les amazones
111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 20:30:00
fin : 2027-06-04
Date(s) :
2027-06-04
Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage
Les Amazones, écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret, avec Chantal Ladesou, Fiona Gélin et Sonia Dubois, est une comédie de boulevard devenue culte.
Elle raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.
Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi.
Une pièce de Jean-Marie Chevret
Mise en scène Olivier Macé
Décors Olivier Prost
Distribution
Jeanne Savary
Énora Malagré
Ariane Brodier
Terence Telle
Thomas Vilan
Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€
Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage
Les Amazones, écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret, avec Chantal Ladesou, Fiona Gélin et Sonia Dubois, est une comédie de boulevard devenue culte.
Elle raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.
Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi.
Une pièce de Jean-Marie Chevret
Mise en scène Olivier Macé
Décors Olivier Prost
Distribution
Jeanne Savary
Énora Malagré
Ariane Brodier
Terence Telle
Thomas Vilan
Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€ .
111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Th%E9%E2tre au Vox, organized by the Casino de Fort-Mahon-Plage
Les Amazones, written in 2003 by Jean-Marie Chevret, starring Chantal Ladesou, Fiona Gélin, and Sonia Dubois, is a boulevard comedy that has achieved cult status.
It tells the story of Annie, Martine, and Micky, three single women in their forties who live together, facing life with humor and solidarity. The arrival of Guillaume, a vulnerable young man, disrupts their balance and reveals their wounds, desires, and contradictions.
Amid laughter and emotion, the play tenderly explores female friendship, loneliness, love, and self-rediscovery.
A play by Jean-Marie Chevret
Directed by Olivier Macé
Set design by Olivier Prost
Cast:
Jeanne Savary
Énora Malagré
Ariane Brodier
Terence Telle
Thomas Vilan
Price: Full price 25? Reduced price (students, unemployed) 20?
L’événement Théâtre au Vox Les amazones Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-12-07 par OT DE FORT MAHON
À voir aussi à Fort-Mahon-Plage (Somme)
- Chapitre de la Confrérie de la Crevette Grise Fort-Mahon-Plage 18 septembre 2026
- Bike and Run Fort-Mahon-Plage 19 septembre 2026
- Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine Fort-Mahon-Plage 19 septembre 2026
- Démonstration des chiens sauveteurs Fort-Mahon-Plage 20 septembre 2026
- Journée des activités nautiques et forum des associations Fort-Mahon-Plage 26 septembre 2026