Théâtre au Vox Panique au ministère 2, la candidate Fort-Mahon-Plage
vendredi 5 mars 2027 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Théâtre au Vox Panique au ministère 2, la candidate
111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:30:00
fin : 2027-03-05
Date(s) :
2027-03-05
Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage
La joyeuse galaxie de personnages de Panique au ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports ! Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle ! En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…
Une pièce de Guillaume Mélanie et Jean Franco
Mise en scène par Guillaume Mélanie
Distribution
Philippe Chevallier
Marie Hélène Lentini
Jennifer Lauret
Charlotte Gouillon
Nathan Martin
Lucie Cottin
Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€
Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage
La joyeuse galaxie de personnages de Panique au ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports ! Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle ! En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…
Une pièce de Guillaume Mélanie et Jean Franco
Mise en scène par Guillaume Mélanie
Distribution
Philippe Chevallier
Marie Hélène Lentini
Jennifer Lauret
Charlotte Gouillon
Nathan Martin
Lucie Cottin
Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€ .
111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
Theater at the Vox, organized by the Fort-Mahon-Plage Casino
The cheerful cast of characters from %AB Panic at the Ministry %BB is back in action. And this time, they’re taking us on a journey through the presidential race! Indeed, Cécile Bouquigny has risen through the ranks since the last installment: she is now Minister of Youth and Sports! On a whim (and with three months left in her term), she decides to run for president! By throwing an already precarious balance into disarray, she will, once again, cause panic at the ministry…
A play by Guillaume Mélanie and Jean Franco
Directed by Guillaume Mélanie
Cast:
Philippe Chevallier
Marie Hélène Lentini
Jennifer Lauret
Charlotte Gouillon
Nathan Martin
Lucie Cottin
Price: Full price 25? Reduced price (students, unemployed) 20?
L’événement Théâtre au Vox Panique au ministère 2, la candidate Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-12-07 par OT DE FORT MAHON
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