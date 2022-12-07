Théâtre au Vox Réunion d’urgence Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox Réunion d’urgence

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Stéphane, producteur de musique au sommet de sa carrière, décide de tout plaquer pour retrouver des valeurs plus vraies, plus humaines.

Mais avant de changer de vie, il doit affronter un ultime défi annoncer la nouvelle à ses trois ex-femmes…toutes aussi hautes en couleur que redoutables !

Sous l’œil (pas toujours avisé) de son coach et ami Freddy, il les réunit pour une Réunion d’urgence qui vire rapidement au grand n’importe quoi.

Entre règlements de compte, quiproquos délirants et vérités qui éclatent, le chaos s’installe… pour le plus grand plaisir du public !

Une pièce de Marilyne Bal

Mise en scène par Anne Bouvier

Distribution

Fabienne Carat

Kamel Belghazi

Tonya Kinzinger

Stéphanie Colonna

Arnaud Jouan

Pauline Dallier

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Stéphane, producteur de musique au sommet de sa carrière, décide de tout plaquer pour retrouver des valeurs plus vraies, plus humaines.

Mais avant de changer de vie, il doit affronter un ultime défi annoncer la nouvelle à ses trois ex-femmes…toutes aussi hautes en couleur que redoutables !

Sous l’œil (pas toujours avisé) de son coach et ami Freddy, il les réunit pour une Réunion d’urgence qui vire rapidement au grand n’importe quoi.

Entre règlements de compte, quiproquos délirants et vérités qui éclatent, le chaos s’installe… pour le plus grand plaisir du public !

Une pièce de Marilyne Bal

Mise en scène par Anne Bouvier

Distribution

Fabienne Carat

Kamel Belghazi

Tonya Kinzinger

Stéphanie Colonna

Arnaud Jouan

Pauline Dallier

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€ .

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Th%E9%E2tre au Vox, organized by the Fort-Mahon-Plage Casino

St%E9phane, a music producer at the peak of his career, decides to walk away from it all to rediscover truer, more human values.

But before he can change his life, he must face one final challenge: breaking the news to his three ex-wives—each as colorful as she is formidable!

Under the (not always wise) guidance of his coach and friend Freddy, he brings them together for an emergency meeting that quickly devolves into utter chaos.

Amid settling scores, wild misunderstandings, and truths coming to light, chaos ensues—much to the audience’s delight!

A play by Marilyne Bal

Directed by Anne Bouvier

Cast:

Fabienne Carat

Kamel Belghazi

Tonya Kinzinger

Stéphanie Colonna

Arnaud Jouan

Pauline Dallier

Prices: Full price 25? Reduced price (students, unemployed) 20?

L’événement Théâtre au Vox Réunion d’urgence Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-12-07 par OT DE FORT MAHON