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AGENDA · Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox Réunion d’urgence Fort-Mahon-Plage

vendredi 2 avril 2027 · Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Début
vendredi 2 avril 2027
Fin
vendredi 2 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
111 avenue de la plage
Ville
80120 Fort-Mahon-Plage
Département
Somme
Tarif

Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox Réunion d’urgence

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:30:00
fin : 2027-04-02

Date(s) :
2027-04-02

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Stéphane, producteur de musique au sommet de sa carrière, décide de tout plaquer pour retrouver des valeurs plus vraies, plus humaines.
Mais avant de changer de vie, il doit affronter un ultime défi annoncer la nouvelle à ses trois ex-femmes…toutes aussi hautes en couleur que redoutables !
Sous l’œil (pas toujours avisé) de son coach et ami Freddy, il les réunit pour une Réunion d’urgence qui vire rapidement au grand n’importe quoi.
Entre règlements de compte, quiproquos délirants et vérités qui éclatent, le chaos s’installe… pour le plus grand plaisir du public !

Une pièce de Marilyne Bal
Mise en scène par Anne Bouvier

Distribution
Fabienne Carat
Kamel Belghazi
Tonya Kinzinger
Stéphanie Colonna
Arnaud Jouan
Pauline Dallier

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€
Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Stéphane, producteur de musique au sommet de sa carrière, décide de tout plaquer pour retrouver des valeurs plus vraies, plus humaines.
Mais avant de changer de vie, il doit affronter un ultime défi annoncer la nouvelle à ses trois ex-femmes…toutes aussi hautes en couleur que redoutables !
Sous l’œil (pas toujours avisé) de son coach et ami Freddy, il les réunit pour une Réunion d’urgence qui vire rapidement au grand n’importe quoi.
Entre règlements de compte, quiproquos délirants et vérités qui éclatent, le chaos s’installe… pour le plus grand plaisir du public !

Une pièce de Marilyne Bal
Mise en scène par Anne Bouvier

Distribution
Fabienne Carat
Kamel Belghazi
Tonya Kinzinger
Stéphanie Colonna
Arnaud Jouan
Pauline Dallier

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€   .

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 

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English :

Th%E9%E2tre au Vox, organized by the Fort-Mahon-Plage Casino

St%E9phane, a music producer at the peak of his career, decides to walk away from it all to rediscover truer, more human values.
But before he can change his life, he must face one final challenge: breaking the news to his three ex-wives—each as colorful as she is formidable!
Under the (not always wise) guidance of his coach and friend Freddy, he brings them together for an emergency meeting that quickly devolves into utter chaos.
Amid settling scores, wild misunderstandings, and truths coming to light, chaos ensues—much to the audience’s delight!

A play by Marilyne Bal
Directed by Anne Bouvier

Cast:
Fabienne Carat
Kamel Belghazi
Tonya Kinzinger
Stéphanie Colonna
Arnaud Jouan
Pauline Dallier

Prices: Full price 25? Reduced price (students, unemployed) 20?

L’événement Théâtre au Vox Réunion d’urgence Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-12-07 par OT DE FORT MAHON

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