Informations pratiques

Couzeix

Théâtre Avez-vous embrassé le coq ?

87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

L’association Artishow vous invite à découvrir une comédie théâtrale interprétée par la troupe Les Encablés. Plongez dans une soirée pleine de surprises et suivez les péripéties de personnages hauts en couleur dans une pièce qui promet rires et divertissement. Le spectacle se déroule au Centre culturel de Couzeix. Les places peuvent être réservées par téléphone. .

87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 31 68 77

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English : Théâtre Avez-vous embrassé le coq ?

L’événement Théâtre Avez-vous embrassé le coq ? Couzeix a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole