Théâtre Barber Shop Chronicles Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Barber Shop Chronicles

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 19:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Trente personnages des barbiers, leurs clients. Une journée la finale de la Champions League. Un lieu un salon de coiffure décuplé dans six villes différentes, de Bruxelles à Kinshasa. Et surtout, de grandes discussions, entrecoupées par des moments dansés et chantés, impulsés par un musicien et une narratrice-chanteuse présents sur scène. Barber Shop Chronicles c’est l’histoire d’hommes, africains ou afro-descendants, racontée dans le lieu emblématique du salon de coiffure, où ils peuvent déposer bagages et faire tomber le masque social.

Le metteur en scène belge Junior Mthombeni et son acolyte Michael De Cock nous proposent une version francophone du texte de Inua Ellams, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, au cœur de ce lieu où l’histoire s’écrit et se réécrit au quotidien. En résulte une traversée dans les questionnements des masculinités noires d’aujourd’hui, débordante de vitalité.

Durée 2h20

A partir de 12 ans

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Barber Shop Chronicles

L’événement Théâtre Barber Shop Chronicles Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie