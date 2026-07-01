Informations pratiques

Massegros Causses Gorges

THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur spectacle Bertrand pète les plombs , comédie adaptée de Charles Istace !

Rendez-vous à 18h à la salle des fêtes, participation libre.

A l’occasion de la fête du village, en partenariat avec l’office de tourisme de l’Aubrac aux gorges du Tarn à l’occasion du marché nocturne.

La troupe de théâtre du Massegros Cansons é Repapiadas vous invite à leur spectacle Bertrand pète les plombs , comédie adaptée de Charles Istace !

Rendez-vous à 18h à la salle des fêtes, participation libre.

A l’occasion de la fête du village, en partenariat avec l’office de tourisme de l’Aubrac aux gorges du Tarn à l’occasion du marché nocturne.

Une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives et à l’institut Val d’Aurélie de Montpellier. .

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

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English :

The Massegros theater troupe Cansons %E9 Repapiadas invites you to their show Bertrand p%E8te les plombs, a comedy adapted from a work by Charles Istace!

See you at 6 p.m. at the village hall; admission is by donation.

As part of the village festival, in partnership with the Aubrac Tourist Office at the Gorges du Tarn, during the night market.

L’événement THÉÂTRE BERTRAND PÈTE LES PLOMBS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn