Théâtre Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Anatomie d’un suicide d’Alice Birch (2017), traduction de Séverine Magois (2019).

Une manière d’épopée se déployant des années 1970 aux années 2030.

Carol, Anna et Bonnie, respectivement mère, fille et petite-fille, sont les piliers de cette pièce qui aborde la transmission généalogique du suicide.

Le récit s’ouvre avec Carol, hospitalisée suite à une tentative de suicide ; elle donne peu après naissance à une petite fille, Anna. Son mal-être perdure et seize ans plus tard, elle met fin à ses jours. Des années après, Anna est devenue toxicomane. Elle a une fille, Bonnie ; incapable d’assumer sa maternité, elle aussi se suicide. Le temps passe et Bonnie est désormais médecin. Pour elle, le seul moyen de rompre la malédiction qui pèse de génération en génération sur les femmes de sa famille, c’est de ne pas procréer. Mais comment vivre librement avec le poids de cet héritage ? L’autrice fait se dérouler simultanément les trois histoires, de sorte que les trois femmes semblent se répondre à travers le temps.

Lecture de la première partie par les élèves de la classe d’art dramatique du conservatoire du 5eme arrondissement.

Sur réservation, à partir du 17 mars

« Anatomie d’un suicide » d’Alice Birch, par les élèves de la classe d’art dramatique du conservatoire Gabriel Fauré (5e)

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire

