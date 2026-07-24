Théâtre Bienvenue ailleurs Millau

Informations pratiques

Millau

Théâtre Bienvenue ailleurs

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

par Les nuits claires

Sara a seize ans quand elle découvre les images de mégafeux qui embrasent les forêts et blessent les kangourous. Elle fugue un an plus tard. Que signifie son geste ? Sa mère, ses camarades, ses amours, l’évoquent, pistent sa quête, tentent de comprendre les traces que l’adolescente laisse derrière elle et en eux. L’absence de Sara est la ligne de fuite de la pièce. L’adolescente échappée est racontée, par fragments et aussi en musique, au gré d’une palette sonore composée de toms, d’un lithophone et d’un vibraphone, d’appeaux et de timbales d’orchestre.

Sur l’écologie radicale portée par la nouvelle génération se construisent de nouvelles paraboles, de nouveaux rapports au vivant. D’un tableau à l’autre, Bienvenue ailleurs interroge avec force que se passe-t-il lorsqu’une enfant ne veut plus s’émanciper de la nouvelle génération mais la renverser ? Quand le fossé est tel, comment vivre ensemble ?

Écriture, mise en scène Aurélie Namur Dramaturgie Marion Stoufflet Collaboration artistique, assistant à la mise en scène Nicolas Pichot Avec Pierre Bienaimé, Noémie Guille, Aurélie Namur et participation d’un groupe d’amateur Percussions, vibraphone, lithophone Sergio Perera Scénographie, Costumes Daniel Fayet Lumière Claire Eloy Voix off Mélanie Helfer Décor sonore Tony Bruneau, Sergio Perera, Pierre Bienaimé Regard chorégraphique Florence Bernad

Bienvenue ailleurs se fait l’interprète, au plateau, des discours que l’on n’entend pas, dans une société qui encense la formule toute faite et s’applique à sanctionner la désobéissance . snobinart.fr

Durée 1 h 10

Tout public à partir de 14 ans

Spectacle proposé en co-accueil avec l’ASSA-ATP et dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid

Autour du spectacle

Participation au spectacle des lycéens de l’Enseignement de Spécialité Théâtre du Lycée Jean Vigo.

19h30 Vente de gâteaux par les jeunes de la MJC de Millau. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by *Les nuits claires*

L’événement Théâtre Bienvenue ailleurs Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)