Théâtre Bienvenue ailleurs Millau
samedi 7 novembre 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Théâtre Bienvenue ailleurs
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
par Les nuits claires
Sara a seize ans quand elle découvre les images de mégafeux qui embrasent les forêts et blessent les kangourous. Elle fugue un an plus tard. Que signifie son geste ? Sa mère, ses camarades, ses amours, l’évoquent, pistent sa quête, tentent de comprendre les traces que l’adolescente laisse derrière elle et en eux. L’absence de Sara est la ligne de fuite de la pièce. L’adolescente échappée est racontée, par fragments et aussi en musique, au gré d’une palette sonore composée de toms, d’un lithophone et d’un vibraphone, d’appeaux et de timbales d’orchestre.
Sur l’écologie radicale portée par la nouvelle génération se construisent de nouvelles paraboles, de nouveaux rapports au vivant. D’un tableau à l’autre, Bienvenue ailleurs interroge avec force que se passe-t-il lorsqu’une enfant ne veut plus s’émanciper de la nouvelle génération mais la renverser ? Quand le fossé est tel, comment vivre ensemble ?
Écriture, mise en scène Aurélie Namur Dramaturgie Marion Stoufflet Collaboration artistique, assistant à la mise en scène Nicolas Pichot Avec Pierre Bienaimé, Noémie Guille, Aurélie Namur et participation d’un groupe d’amateur Percussions, vibraphone, lithophone Sergio Perera Scénographie, Costumes Daniel Fayet Lumière Claire Eloy Voix off Mélanie Helfer Décor sonore Tony Bruneau, Sergio Perera, Pierre Bienaimé Regard chorégraphique Florence Bernad
Bienvenue ailleurs se fait l’interprète, au plateau, des discours que l’on n’entend pas, dans une société qui encense la formule toute faite et s’applique à sanctionner la désobéissance . snobinart.fr
Durée 1 h 10
Tout public à partir de 14 ans
Spectacle proposé en co-accueil avec l’ASSA-ATP et dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid
Autour du spectacle
Participation au spectacle des lycéens de l’Enseignement de Spécialité Théâtre du Lycée Jean Vigo.
19h30 Vente de gâteaux par les jeunes de la MJC de Millau. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by *Les nuits claires*
L’événement Théâtre Bienvenue ailleurs Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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