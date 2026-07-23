Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre Bigre

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 16 – 16 – 24 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Une folie burlesque déjà culte !Un gros homme, un grand maigre et une femme pulpeuse, trois voisins de palier cohabitent, pour le meilleur et surtout pour le pire… Entre mauvais coups et coups de foudre, les catastrophes s’enchaînent. Maladroits et attachants au possible, nos trois anti-héros affrontent la vie qui n’en finit plus de déraper.Grâce à une machinerie folle, les objets volent, les corps valdinguent à tout va. Inventeur de spectacles hors normes, comme Les gros patinent bien accueilli au TCM, Pierre Guillois signe une déflagration comique, irrésistible et sans paroles.Molière de la Comédie1h25 + 12 ans

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

A burlesque comedy that’s already a cult classic! A fat man, a tall, skinny guy, and a voluptuous woman—three neighbors on the same floor living together, for better and, above all, for worse… Between pranks and love at first sight, one disaster follows another. Clumsy and utterly endearing, our three anti-heroes face a life that just keeps spiraling out of control. Thanks to a crazy contraption, objects fly through the air and bodies are flung in all directions. Creator of extraordinary shows, such as *Les gros patinent bien*, which was well-received at the TCM, Pierre Guillois delivers a comical, irresistible, wordless explosion of humor. Molière Award for Comedy 1h25 + 12 years

L’événement Théâtre Bigre Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme