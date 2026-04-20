Théâtre Blanche Neige Le Poulailler Le Havre

Le Havre

Théâtre Blanche Neige

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Blanche-Neige, histoire d’un prince, c’est l’histoire de Blanche-Neige. Ou plutôt du Prince. Ou plutôt de tous les contes… Enfin… Difficile de dire de quoi ce spectacle est l’histoire. Ce qui est sûr, c’est qu’à grand renfort de provocations et de jeux de mots, c’est un texte qui n’efface pas tous les codes du conte mais qui laisse la porte ouverte à toutes les absurdités. Absurdités des histoires, et aussi de notre époque moderne. Blanche-Neige et le Prince vécurent heureux… C’est écrit à la fin de l’histoire. Ils vécurent heureux, si heureux, tellement heureux ! Mais que reste-t-il de leur amour une fois confrontés aux crises politiques, sociales et écologiques de l’époque contemporaine ?

Un spectacle baroque, déjanté, surprenant, qui ripoline avec un irrespect jubilatoire les archétypes véhiculés par les contes.

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

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English : Théâtre Blanche Neige

L’événement Théâtre Blanche Neige Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie