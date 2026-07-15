Théâtre Boule de Neige rue des Faucheroux Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre Boule de Neige

rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-25 2026-11-26

La vérité n’est pas toujours celle que l’on croit.

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rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

The truth isn’t always what we think it is.

L’événement Théâtre Boule de Neige Montluçon a été mis à jour le 2026-07-07 par Montluçon Tourisme