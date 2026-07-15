Théâtre Boule de Neige rue des Faucheroux Montluçon
mercredi 25 novembre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Théâtre Boule de Neige
rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-25 2026-11-26
La vérité n’est pas toujours celle que l’on croit.
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rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
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English :
The truth isn’t always what we think it is.
L’événement Théâtre Boule de Neige Montluçon a été mis à jour le 2026-07-07 par Montluçon Tourisme
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