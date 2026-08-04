Théâtre Boulevard Durand Centenaire Jules Durand 1926-2026 Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre
samedi 14 novembre 2026 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Boulevard Durand Centenaire Jules Durand 1926-2026
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Boulevard Durand est une pièce de théâtre écrite en 1960 par Armand Salacrou pour faire revivre la mémoire de la tragédie vécue par Jules Durand.
Elle a été montée par André Reybaz au Centre dramatique du Nord à Arras et créée au Havre en 1961.
Organisé par le Théâtre de l’Hôtel de Ville avec le soutien de l’association des Amis de Jules Durand.
Durée 1h15
À partir de 12 ans
Réservation obligatoire .
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Boulevard Durand Centenaire Jules Durand 1926-2026
L’événement Théâtre Boulevard Durand Centenaire Jules Durand 1926-2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier enfant Les nymphéas prennent le large MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 4 août 2026
- Projection Ciné Mômes Médiathèque de Caucriauville Le Havre 4 août 2026
- La Réserve en Seine Le Havre 4 août 2026
- Atelier créatif Fusing 1h30 Atelier Chouette Verre Le Havre 5 août 2026
- Visite guidée Au cœur de la Citadelle Le Havre 5 août 2026