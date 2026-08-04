Théâtre Boulevard Durand Centenaire Jules Durand 1926-2026 Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

samedi 14 novembre 2026 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Boulevard Durand Centenaire Jules Durand 1926-2026

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Boulevard Durand est une pièce de théâtre écrite en 1960 par Armand Salacrou pour faire revivre la mémoire de la tragédie vécue par Jules Durand.

Elle a été montée par André Reybaz au Centre dramatique du Nord à Arras et créée au Havre en 1961.

Organisé par le Théâtre de l’Hôtel de Ville avec le soutien de l’association des Amis de Jules Durand.

Durée 1h15

À partir de 12 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Boulevard Durand Centenaire Jules Durand 1926-2026

L’événement Théâtre Boulevard Durand Centenaire Jules Durand 1926-2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie