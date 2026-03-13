Théâtre Boulevard Durand Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre Boulevard Durand

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

À l’occasion du centenaire de la disparition de Jules Durand, le Théâtre de l’Hôtel de Ville propose une représentation de la pièce écrite par Armand Salacrou, samedi 14 novembre.

Boulevard Durand est une pièce de théâtre écrite en 1960 par Armand Salacrou pour faire revivre la mémoire de la tragédie vécue par Jules Durand.

Elle a été montée par André Reybaz au Centre dramatique du Nord à Arras et créée au Havre en 1961.

Organisé par le Théâtre de l’Hôtel de Ville avec le soutien de l’association des Amis de Jules Durand.

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Boulevard Durand

L’événement Théâtre Boulevard Durand Le Havre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie