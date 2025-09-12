Théâtre Brioches et révolution ! Chartres

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Début : Mardi 2026-03-17 14:30:00

fin : 2026-03-17 16:00:00

2026-03-17

Brioches et Révolution ! retrace les débuts de la démocratie française, de mai à octobre 1789, depuis les cahiers de doléances jusqu’à la marche des femmes ramenant le roi à Paris. La pièce met en lumière ces mois décisifs où la monarchie vacille et où le peuple réclame pain et droits.

Sur scène, une comédienne et un comédien incarnent tous les rôles en mêlant théâtre et banquet. Entre pain, brioches et café, ils revisitent les débats et donnent vie à des figures célèbres comme méconnues, entraînant le public au cœur des bouleversements révolutionnaires. Par la Compagnie La Ricotta. Tout public à partir de 11 ans. 6 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Brioches et Révolution! retraces the beginnings of French democracy, from May to October 1789, from the cahiers de doléances to the women?s march bringing the king back to Paris. The play sheds light on these decisive months, when the monarchy teetered and the people demanded bread and rights.

German :

Brioches et Révolution! zeigt die Anfänge der französischen Demokratie von Mai bis Oktober 1789, von den Doléance-Heften bis zum Marsch der Frauen, die den König nach Paris zurückbringen. Das Stück beleuchtet diese entscheidenden Monate, in denen die Monarchie ins Wanken geriet und das Volk nach Bro

Italiano :

Brioches et Révolution! ripercorre gli inizi della democrazia francese da maggio a ottobre 1789, dai cahiers de doléances alla marcia delle donne che riportò il re a Parigi. Lo spettacolo fa luce su quei mesi decisivi in cui la monarchia vacillava e il popolo chiedeva pane e diritti.

Espanol :

Brioches et Révolution! recorre los inicios de la democracia francesa de mayo a octubre de 1789, desde los cahiers de doléances hasta la marcha de las mujeres que hizo regresar al Rey a París. La obra arroja luz sobre aquellos meses decisivos en los que la monarquía se tambaleaba y el pueblo exigía

