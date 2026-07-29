Théâtre Cabaret Téhéran Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Cabaret Téhéran

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 19:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-11-10 2026-12-11

Sur scène, Gurshad Shaheman revêt les habits de ses idoles et enchaîne les numéros. Entre les chansons, il raconte des histoires tirées de sa propre vie ou de celles de ses icônes. Au fil de ses métamorphoses, on voit se déployer, en filigrane de ce cabaret, le récit des destins des divas iraniennes, aujourd’hui mises sous la violence du silence ou condamnées à l’exil. Gurshad Shaheman est metteur en scène, écrivain et performeur. Son imaginaire aux multiples origines donne un aperçu de ce qui ne doit pas être oublié les nombreuses voix pop qui ont peuplé les exaltants cabarets de Téhéran avant la révolution de 1979. À partir de ces figures, Gurshad retrace l’histoire iranienne sous le prisme féminin, jusqu’au mouvement femme, vie, liberté . En construisant son propre Cabaret Téhéran, il émeut par le lien ténu qu’il tisse entre la grande histoire et la sensibilité poétique de ses souvenirs.

Durée 1h45

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Cabaret Téhéran

L’événement Théâtre Cabaret Téhéran Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie