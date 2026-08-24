Théâtre Cerveau en vrac et chocolats Place du 8 mai 1945 Martigues
dimanche 4 octobre 2026 · Place du 8 mai 1945 · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Théâtre Cerveau en vrac et chocolats
Dimanche 4 octobre 2026 de 17h à 18h15. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 18:15:00
Date(s) :
2026-10-04
Alexandra se réveille dans un endroit qu’elle ne connaît pas auprès d’une curieuse inconnue. Est-elle prisonnière? Mais de qui et pourquoi?
Un suspens où le comique n’est jamais loin!
Une comédie drôle et à suspens pour tout public. Alexandra se réveille dans un lieu qu’elle ne connaît pas ,auprès d’une femme inconnue qui lui tient des propos étranges…Est -elle prisonnière ? Mais de qui ? Que se passe-t-il vraiment ?Une histoire, où le Suspens est présent jusqu’au bout et le comique jamais très loin! .
Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 26 74 60 catherine.coto@gmail.com
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English :
Alexandra wakes up in an unfamiliar place beside a peculiar stranger. Is she a prisoner? But held by whom, and why?
A suspenseful story where comedy is never far away!
L’événement Théâtre Cerveau en vrac et chocolats Martigues a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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