Théâtre Cette petite voix dans ta tête Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Théâtre Cette petite voix dans ta tête

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Médium tout (troupe collégienne)

• Écrit & mis en scène par Camille Dionnet

Lou et Violette entrent en troisième, au collège. Si l’une est très entourée et l’autre plutôt solitaire, le mal-être qu’elles éprouvent est commun. Et puis, il y a les pensées parasites.

Médium tout (troupe collégienne)

• Écrit & mis en scène par Camille Dionnet

Lou et Violette entrent en troisième, au collège. Si l’une est très entourée et l’autre plutôt solitaire, le mal-être qu’elles éprouvent est commun. Et puis, il y a les pensées parasites. Tu es laide. Tu es nulle. Tu es inutile. Car les mots les plus affutés sont souvent ceux que l’on dirige contre soi-même…

BRUNSCHVICG Rosalie • BUTHION Solène • CASARIN Jeanne • CUNY Cassio • de BEAUCOUDREY Eliott • DOSSEUR Léa • EL MLILI Dahlia • FOULQUIER Agathe • GAUDRON Apolline • KAPTEIN Lise • LETRONE MICHELINI Suzanne • MOREAU Camille • RAGINEL Margaux • VOGEL Hannah .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Théâtre Cette petite voix dans ta tête

Médium tout (school troupe)

– Written & directed by Camille Dionnet

Lou and Violette are entering their third year of secondary school. Although one is surrounded by friends and the other rather solitary, they share the same uneasiness. And then there are the stray thoughts.

L’événement Théâtre Cette petite voix dans ta tête Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité