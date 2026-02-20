Théâtre Chacun sa vérité CCM Jean Gagnant Limoges

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Dans le cadre du Festival Campus Créatifs , les étudiants de l’atelier théâtre de l’Université, dirigé par A. Ledoux, propose la pièce Chacun sa vérité de Luigi Pirandello.

Réservations et informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université.   .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53  serviceculturel@unilim.fr

