Théâtre Chacun sa vérité CCM Jean Gagnant Limoges

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Dans le cadre du Festival Campus Créatifs , les étudiants de l’atelier théâtre de l’Université, dirigé par A. Ledoux, propose la pièce Chacun sa vérité de Luigi Pirandello.
Réservations et informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr
