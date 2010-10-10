Frontignan

THÉÂTRE CHEZ L’HABITANT SOLILOQUES ?

Frontignan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un spectacle atypique d’une compagnie plutôt singulière un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes rares d’un piano impromptu.Laissez-vous bluffer par La Compagnie Singulière.

Un spectacle atypique d’une compagnie plutôt singulière un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes rares d’un piano impromptu. Laissez-vous bluffer par La Compagnie Singulière. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 51 44 01 13 lasardinebleue34@gmail.com

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English :

An atypical show from a rather singular company: a tightrope walker, aerialists, a tightrope walker, dance, contortion, all set to the rare notes of an impromptu piano.let La Compagnie Singulière amaze you.

L’événement THÉÂTRE CHEZ L’HABITANT SOLILOQUES ? Frontignan a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE