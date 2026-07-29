Théâtre Contes chinois Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Contes chinois

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-26 19:00:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-26 2027-05-28

Chen Jiang Hong est un magicien. Auteur et illustrateur de nombreux ouvrages pour la jeunesse, il trace dans l’imaginaire des enfants des histoires fascinantes, contes à la fois poétiques et trépidants, profonds et épurés.

Quand le metteur en scène François Orsoni l’invite à déployer son univers sur scène, tel un merveilleux pop-up en trois dimensions, il s’attache à recréer la tendre quiétude d’une lecture du soir, tout en fabriquant un écrin grandiose aux deux contes qu’il a choisis. La voix de la narratrice, entrelacée dans les nappes d’une partition musicale jouée en direct, nous plonge dans l’aventure, tandis que les illustrations jaillissent, tableaux aux mille détails ou simples esquisses à l’encre de Chine.

La poésie est partout, dans chaque dessin, dans les silences de ces histoires aussi douces et passionnantes. Plutôt que d’incarner les personnages, jeune prince à la rencontre d’une terrible tigresse ou peintres-dompteurs de chevaux, François Orsoni et ses complices transforment le plateau en un grand livre animé, comme une expérience narrative captivante où se mêlent voix, dessin, vidéo et musique.

Durée 50 min

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Contes chinois

L’événement Théâtre Contes chinois Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie