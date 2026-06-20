Théâtre Croisière cadence pétillante queen Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
samedi 21 novembre 2026 · Théâtre Jean Ferrat · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
Théâtre Croisière cadence pétillante queen
Théâtre Jean Ferrat Place du champs de foire Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Spectacle de danse, humour, magie en interaction avec le public. Bonne humeur au programme. Organisé par l’association AHVEC au profit des enfants de la Source au Cameroun
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Théâtre Jean Ferrat Place du champs de foire Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
A dance, comedy, and magic show featuring audience participation. Good times guaranteed. Organized by the AHVEC association to benefit the children of La Source in Cameroon
L’événement Théâtre Croisière cadence pétillante queen Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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