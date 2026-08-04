Théâtre Dans la forêt (lointaine) Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

jeudi 5 novembre 2026 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Dans la forêt (lointaine)

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Un père disparu, une mère qui refuse d’oublier, un fils qui voudrait avancer. Quand une photo surgit du passé, débute alors un voyage haut en couleur sur les traces de ce drame qui les hante.

Dans la jungle étouffante d’Amazonie, renaissent les souvenirs entre colère et amour, il faudra affronter ce qui a été perdu pour espérer se retrouver. Un road trip joyeux et bouleversant sur la famille, l’absence et le poids des non-dits. Sur fond de jungle amazonienne, une famille explore ses douleurs et ses liens, dans une quête intense de mémoire et de réconciliation.

Durée 1h15

À partir de 12 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Théâtre Dans la forêt (lointaine)

L’événement Théâtre Dans la forêt (lointaine) Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie