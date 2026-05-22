Théâtre de Guignol Parc de l’Aquilon Cabourg

Cabourg

Théâtre de Guignol

Parc de l’Aquilon Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-28 2026-08-29

Place aux éclats de rire et aux aventures cet été avec le spectacle spécial du Théâtre de Guignol Leverd ! En juillet et août, toute la famille est invitée à profiter d’un moment festif et plein de bonne humeur aux côtés de Guignol et de ses amis. Ouverture du guichet 30 minutes avant.

Place aux éclats de rire et aux aventures cet été avec le spectacle spécial du Théâtre de Guignol Leverd ! En juillet et août, toute la famille est invitée à profiter d’un moment festif et plein de bonne humeur aux côtés de Guignol et de ses amis.

Ouverture du guichet 30 minutes avant chaque séance, nombre de places limité.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés selon la météo. .

Parc de l’Aquilon Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 66 63 60 97 lemondedeguignol14@gmail.com

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English : Théâtre de Guignol

Laughter and adventure are the order of the day this summer with the Théâtre de Guignol Leverd’s special show! In July and August, the whole family is invited to enjoy a festive, fun-filled time with Guignol and his friends. Box office opens 30 minutes before.

L’événement Théâtre de Guignol Cabourg a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Cabourg