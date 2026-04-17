Théâtre de l’Èvre Et si j’étais… Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Et si j’étais…

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Une pièce de théâtre interactive pour les petits et grands !

Aujourd’hui, Emma fête son anniversaire. Au moment de souffler ses bougies et de faire son voeu, elle se demande ce qu’elle fera quand elle sera grande. Grâce à sa valise magique, elle va partir à l’aventure et devenir tour à tour maîtresse, footballeuse, princesse, pirate, magicienne… et même Présidente de la République ! Au fil des péripéties, au lieu de répondre à cette sérieuse question d’avenir, tout sera prétexte à s’amuser avec le public.

À partir de 3 ans 45 minutes .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

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English :

An interactive play for young and old!

L’événement Théâtre de l’Èvre Et si j’étais… Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges