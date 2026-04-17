Théâtre de l’Èvre Le démon de midi Notre-Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Théâtre de l’Èvre Le démon de midi

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Un gentil couple à la quarantaine, un petit garçon, un joli appartement, une maison à la campagne… Tout allait bien jusqu’à l’arrivée de la sale bête le Démon de midi ! Notre héroïne découvre que son mari la trompe avec sa secrétaire, quelle originalité me direz-vous !

Dans ce spectacle adapté de la bande dessinée de Florence Cestac, on décortique au scalpel ce sujet d’intérêt général, des premiers symptômes à l’explosion finale, en passant par les affres de la déprime intégrale peignoir-canapé-kleenex . Toi, tu es la femme de ma vie. Elle, c’est autre chose, c’est une fée , dit le héros avec la candeur touchante du mâle en route pour l’aventure. Le héros s’étant donc tiré avec la fée, l’héroïne se pose des questions rétroactives sur son attitude, découvre que tout le monde savait sauf elle, écoute les conseils vaseux des copines, tente de renouer avec d’anciens amants et en teste des tout neufs au rayon bricolage. Bref, elle gère et … survit.

Tout public 1h20 .

Notre-Dame du Marillais 133 Rue du vieux bourg Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21 contact@theatredelevre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A nice couple in their forties, a little boy, a nice apartment, a house in the country? All was well until the arrival of a nasty beast: the Demon of Noon! Our heroine discovers that her husband is cheating on her with his secretary how original!

L’événement Théâtre de l’Èvre Le démon de midi Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges