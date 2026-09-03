Théâtre de marionnette : Sortie de résidence « En-chaîne » le 18 septembre Salle de la Passerelle Sète
vendredi 18 septembre 2026 · Salle de la Passerelle · Sète
Informations pratiques
Dans le cadre du processus de création de son nouveau spectacle, la compagnie montpelliéraine DE TOUTES PIECES présente une sortie de résidence publique de la pièce « En-chaîne ». Le rendez-vous est donné le vendredi 18 septembre à 18h30 à la salle de la Passerelle de Sète. L’entrée est gratuite sur réservation.
Une comédie d’anticipation avec marionnette à taille humaine
Face à un monde au bord du chaos, le Conseil des Grands Sages a confié l’avenir de la planète bleue à une entité artificielle : le Grand Mannequin Cosme Ier. Aidé par son assistant Neve, il a pour mission d’imaginer le scénario qui sortira la Terre de l’abîme.
Sur scène, cette entité prend vie sous les traits d’une marionnette à taille humaine manipulée à vue par l’actrice, Gabrielle Gonzalez. Cette comédie d’anticipation percutante questionne avec humour et ironie le mythe de l’homme providentiel, le solutionnisme technologique et l’illusion de notre libre arbitre.
Le regard singulier de Gabrielle Gonzalez
Il s’agit de la troisième création de l’autrice, metteuse en scène et comédienne Gabrielle Gonzalez pour la compagnie DE TOUTES PIECES (créée en 2023). Fidèle à sa démarche artistique, la créatrice s’empare de sujets complexes et particulièrement sensibles pour démonter les idées reçues. Sous couvert de satire, elle invite le public à porter un regard neuf et décalé sur les travers de notre société moderne.
Public : Adulte, accessible à partir de 12 ans
Tarif : Entrée gratuite, sur réservation obligatoire
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