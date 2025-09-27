Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec » Centre culturel La gabarre Tonneins
Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec » Centre culturel La gabarre Tonneins lundi 4 mai 2026.
Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec »
Centre culturel La gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 11:00:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-05
Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec » Par la Compagnie Ribambelle
– Par la Compagnie Ribambelle
– Tout public pour les 4 7 ans.
– Programme détaillé à télécharger ! .
Centre culturel La gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
English : Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec »
Puppet and shadow theater « Ferme ton bec » By Compagnie Ribambelle
German : Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec »
Marionetten- und Schattentheater « Ferme ton bec » Von der Compagnie Ribambelle
Italiano :
Teatro di marionette e ombre « Ferme ton bec » A cura della Compagnie Ribambelle
Espanol : Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec »
Teatro de títeres y sombras « Ferme ton bec » Por Compagnie Ribambelle
L’événement Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec » Tonneins a été mis à jour le 2025-09-27 par OT Val de Garonne