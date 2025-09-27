Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec »

Centre culturel La gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-04 11:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05

Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec » Par la Compagnie Ribambelle

– Tout public pour les 4 7 ans.

– Programme détaillé à télécharger ! .

English : Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec »

Puppet and shadow theater « Ferme ton bec » By Compagnie Ribambelle

German : Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec »

Marionetten- und Schattentheater « Ferme ton bec » Von der Compagnie Ribambelle

Italiano :

Teatro di marionette e ombre « Ferme ton bec » A cura della Compagnie Ribambelle

Espanol : Théâtre de marionnettes et d’ombres « Ferme ton bec »

Teatro de títeres y sombras « Ferme ton bec » Por Compagnie Ribambelle

