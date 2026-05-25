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Théâtre De nos propres ailes Icare L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Théâtre De nos propres ailes Icare L’échappée Saint-Julien-Chapteuil vendredi 12 juin 2026.

Lieu : L'échappée

Adresse : 18 Avenue Jules Romains

Ville : 43260 Saint-Julien-Chapteuil

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8

Saint-Julien-Chapteuil

Théâtre De nos propres ailes Icare

L’échappée 18 Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Théâtre pour ados et adultes.
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L’échappée 18 Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lassemblee.stjulienchapteuil@gmail.com

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English :

Theater for teens and adults.

L’événement Théâtre De nos propres ailes Icare Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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