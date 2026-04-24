Théâtre de Polichinelle Parc de l’Empereur Vichy

Vichy

Théâtre de Polichinelle

Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Dans un castelet décoré, les spectateurs petits et grands peuvent découvrir ou redécouvrir le personnage de Polichinelle.

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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

In a decorated castelet, spectators young and old can discover or rediscover the character of Polichinelle.

L’événement Théâtre de Polichinelle Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations