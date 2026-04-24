Théâtre de Polichinelle Parc de l’Empereur Vichy
Théâtre de Polichinelle Parc de l’Empereur Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Théâtre de Polichinelle
Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Dans un castelet décoré, les spectateurs petits et grands peuvent découvrir ou redécouvrir le personnage de Polichinelle.
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Parc de l’Empereur Parc Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
In a decorated castelet, spectators young and old can discover or rediscover the character of Polichinelle.
L’événement Théâtre de Polichinelle Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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