Théâtre de rue : Intégrale de la série Les Trois Mousquetaires, Théâtre des Îlets, Montluçon

Informations pratiques

Théâtre de rue : Intégrale de la série Les Trois Mousquetaires Dimanche 20 septembre, 11h00 Théâtre des Îlets Allier

À partir de 8 ans. L’adhésion aux Îlets et offerte avec l’intégrale !

Tarif plein : 36€ / Tarif réduit : 24€

*Le tarif réduit comprend : les personnes de – de 26 ans, les demandeurs et demandeuses d’emploi, intermittent·es, bénéficiaires de minima sociaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Le Théâtre des Îlets, (Centre Dramatique National) en association avec la Ville de Montluçon vous proposent une aventure théâtrale inédite pour ouvrir la saison 2026/2027.

Le Collectif 49 701 renoue avec la magie des grandes fresques historiques et avec le théâtre de plein air, d’aventures et de mystères. En adaptant le fameux roman d’Alexandre Dumas, il nous entraîne dans la vigueur d’une intrigue captivante qui tient le public en haleine trois saisons durant, réparties en neuf épisodes. Un feuilleton théâtral qui ne souffre aucun temps mort et se déploie au cœur même de la cité, entre les Îlets et le château des Ducs de Bourbon, pour une expérience festive. Venez rencontrer l’intrépide D’Artagnan et ses acolytes Athos, Porthos et Aramis qui tiennent la dragée haute au mesquin Cardinal de Richelieu et à la sulfureuse Milady de Winter pour sauver l’honneur de la reine de France, l’infidèle Anne d’Autriche. Un spectacle de cape et d’épée très tonique et rassembleur !

Saison 1 de 11h à 13h (autour Parc de Îlets)

Saison 2 de 14h30 à 16h30 (cité médiévale autour du Jardin Wilson)

Saison 3 de 17h30 à 20h (autour du Château des Ducs de Bourbon et de l’Hôtel de Ville).

Théâtre des Îlets 27 Rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33470038618 http://www.theatredesilets.fr Bus : ligne D – arrêt Médiathèque. 2 parkings gratuits sont à votre disposition face au théâtre et devant le stade des Îlets

Le Théâtre des Îlets, (Centre Dramatique National) en association avec la Ville de Montluçon vous proposent une aventure théâtrale inédite pour ouvrir la saison 2026/2027.

©Benjamin Le Bellec