Théâtre de Tarascon : Visites guidées, Théâtre de Tarascon, Tarascon

Informations pratiques

Théâtre de Tarascon : Visites guidées 19 et 20 septembre Théâtre de Tarascon Bouches-du-Rhône

Les visites ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.es

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Théâtre à l’italienne de Tarascon est un petit bijou d’architecture qui a eu la chance d’accueillir des artistes célèbres.

Pour les férus d’histoire à 10 h 30 : découverte du site, son histoire au fil des siècles et des événements marquants qui ont fait de ce théâtre à l’italienne un lieu phare de la commune de Tarascon par Maïtena Chavaribeyre, de l’Association Culturelle et Historique de Tarascon ACHT.

Pour les plus curieux à 14 h 30 et à 16 h : découverte des coulisses du spectacle et de l’envers du décor.

Sur réservation au 04 90 91 51 02 dès le 15 septembre 2024

Théâtre de Tarascon 2 rue Eugène Pelletan, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Lille-Centre Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490914144 https://tarascon.fr/le-th%C3%A9%C3%A2tre.html [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.91.51.02 »}] Le théâtre à l’italienne de Tarascon est l’œuvre de l’architecte marseillais Joseph Marius Letz (1837-1890), architecte en chef du département des Bouches-du-Rhône. Collaborateur de l’éminent Charles Garnier, il réalisa à Tarascon un véritable chef d’œuvre de raffinement et d’élégance. Le théâtre, lieux de loisirs et de spectacles, est inauguré en 1888 par une représentation du “Barbier de Séville” de Rossini. De nombreux spectacles, opéras comiques, tragédies, comédies, spectacles de music-hall se succédèrent et permirent ainsi de recevoir des noms étincelants tels que Joséphine Baker, Fernandel, Tino Rossi, Yves Montand ou encore Edith Piaf. La façade principale fut ornée en 1898 d’un fronton représentant une lyre soutenue par deux anges, œuvre du sculpteur tarasconnais Jean-Barnabé Amy. Parking gratuit à proximité.

Le Théâtre à l’italienne de Tarascon est un petit bijou d’architecture qui a eu la chance d’accueillir des artistes célèbres.

©mairie de Tarascon