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Théâtre des 2 ânes Vierzon

Théâtre des 2 ânes Vierzon

Théâtre des 2 ânes Vierzon vendredi 14 mai 2027.

Adresse : 37 Avenue de la République

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : vendredi 14 mai 2027

Fin : vendredi 14 mai 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 36 36 36 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Théâtre des 2 ânes

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 20:30:00
fin : 2027-05-14

Date(s) :
2027-05-14

Les tontons flingueurs de l’actualité. 36  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Théâtre des 2 ânes Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON

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