Théâtre des Carmes André Benedetto: Parcours à travers le temps et l’espace, Théâtre des Carmes – André Benedetto, Avignon

Informations pratiques

Théâtre des Carmes André Benedetto: Parcours à travers le temps et l’espace Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Théâtre des Carmes – André Benedetto Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

D’une salle paroissiale à un théâtre emblématique ayant vu la naissance du Off il y a 60 ans, venez découvrir ce lieu mythique d’Avignon.

Retour sur l’histoire de la salle Saint‑Benoît, devenue le Théâtre des Carmes, sur le parcours d’André Benedetto et de la Nouvelle Compagnie, ainsi que sur la place singulière de ce lieu dans l’histoire de la ville et du théâtre.

Théâtre des Carmes – André Benedetto 6 Place des Carmes, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490822047 http://www.theatredescarmes.com En 1963, la troupe d’André Benedetto s’installe dans une ancienne salle paroissiale avignonnaise, la Salle Saint-Benoît, qui deviendra le Théâtre des Carmes, et y joue pour la première fois à l’hiver 1963. C’est une création d’André Bendetto, Le Pilote d’Hiroshima,qui donne le coup d’envoi.

En 1966, la Nouvelle Compagnie d’Avignon présente en marge du festival d’Avignon Statues d’André Benedetto, et lance le OFF “sans le vouloir”.

Jusqu’en 2009, André Benedetto a dirigé le Théâtre des Carmes.

En mars 2010, le conseil d’administration de la nouvelle Compagnie d’Avignon nomme Andriève Chamoux et Sebastien Benedetto codirecteurs du Théâtre des Carmes, rebaptisé dans la foulée Théâtre des Carmes André Benedetto.

Venez découvrir le Théâtre des Carmes, ancienne salle paroissiale, il a vu la création du Off il y a 60 ans et s’inscrit dans l’histoire de la ville et du théâtre.

©Christian Bourgeois