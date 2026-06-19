[Théâtre d’impro] – « Qui l’a fait ? », par les Dissipé.es La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes samedi 27 juin 2026.

[Théâtre d’impro] – « Qui l’a fait ? », par les Dissipé.es La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes Samedi 27 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une enquête où c’est vous qui choisissez : le lieu, le crime, et le/la criminel-le.

Une ENQUÊTE où c’est VOUS qui choisissez :

* le LIEU

* le CRIME

* et le/la CRIMINEL-LE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00.000+02:00

1



La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes 123 bd de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

