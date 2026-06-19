[Théâtre d’impro] – « Qui l’a fait ? », par les Dissipé.es La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes
[Théâtre d’impro] – « Qui l’a fait ? », par les Dissipé.es La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes samedi 27 juin 2026.
[Théâtre d’impro] – « Qui l’a fait ? », par les Dissipé.es La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes Samedi 27 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Une enquête où c’est vous qui choisissez : le lieu, le crime, et le/la criminel-le.
Une ENQUÊTE où c’est VOUS qui choisissez :
* le LIEU
* le CRIME
* et le/la CRIMINEL-LE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00.000+02:00
1
La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes 123 bd de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 19 juin 2026
- Exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 19 juin 2026
- Le complexe des flûtes sacrées Basalt Rennes 19 juin 2026
- Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes 19 juin 2026
- Café Santé » Vivre avec le soleil » EPI des Longs Champs Rennes 19 juin 2026