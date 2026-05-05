Théâtre d’impro chemin de la Vieille Forme Rochefort
Théâtre d’impro chemin de la Vieille Forme Rochefort dimanche 10 mai 2026.
Rochefort
Théâtre d’impro
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Un match d’impro intergénérationnel entre les Céphalos et les Octopulses du Grand Rochefort Impro Club
.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Improv theatre
An intergenerational improvisation match between the Céphalos and the Octopulses of the Grand Rochefort Impro Club
L’événement Théâtre d’impro Rochefort a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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