Théâtre d’impro chemin de la Vieille Forme Rochefort

Rochefort

Théâtre d’impro

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Un match d’impro intergénérationnel entre les Céphalos et les Octopulses du Grand Rochefort Impro Club

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Improv theatre

An intergenerational improvisation match between the Céphalos and the Octopulses of the Grand Rochefort Impro Club

L’événement Théâtre d’impro Rochefort a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan