Théâtre d’improvisation Salle Eon de l’étoile Concoret
jeudi 13 août 2026 · Salle Eon de l'étoile · Concoret
Informations pratiques
Concoret
Théâtre d’improvisation
Salle Eon de l’étoile Rue Renan Le Cunff Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
La compagnie Formica vous joue une pièce de théâtre 100% improvisée. À partir de mots et suggestions du public, les comédiens proposeront des moments plus étonnants les uns que les autres.
Rendez-vous à la salle Eon de l’étoile à 20h30 ! .
Salle Eon de l’étoile Rue Renan Le Cunff Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 98 99 37 35
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English :
L’événement Théâtre d’improvisation Concoret a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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