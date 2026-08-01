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AGENDA · Concoret

Théâtre d’improvisation Salle Eon de l’étoile Concoret

jeudi 13 août 2026 · Salle Eon de l'étoile · Concoret

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Eon de l'étoile
Adresse
Rue Renan Le Cunff
Ville
56430 Concoret
Département
Morbihan
Tarif

Concoret

Théâtre d’improvisation

Salle Eon de l’étoile Rue Renan Le Cunff Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :
2026-08-13

La compagnie Formica vous joue une pièce de théâtre 100% improvisée. À partir de mots et suggestions du public, les comédiens proposeront des moments plus étonnants les uns que les autres.
Rendez-vous à la salle Eon de l’étoile à 20h30 !   .

Salle Eon de l’étoile Rue Renan Le Cunff Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 98 99 37 35 

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English :

L’événement Théâtre d’improvisation Concoret a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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