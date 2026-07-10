Informations pratiques

Montfaucon-en-Velay

THÉÂTRE D’OBJETS | Le Mystère Léon Plouhinec

Salle Renaissance-siège social Haut Pays du Velay Communauté Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Le Mystère Léon Plouhinec Il n’a jamais quitté son phare. Et pourtant, tout le monde le cherche !

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Salle Renaissance-siège social Haut Pays du Velay Communauté Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

The Mystery of Léon Plouhinec He never left his lighthouse. And yet, everyone is looking for him!

L’événement THÉÂTRE D’OBJETS | Le Mystère Léon Plouhinec Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme