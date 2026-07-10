THÉÂTRE D’OBJETS | Le Mystère Léon Plouhinec Montfaucon-en-Velay
dimanche 22 novembre 2026 · Montfaucon-en-Velay
Informations pratiques
Montfaucon-en-Velay
THÉÂTRE D’OBJETS | Le Mystère Léon Plouhinec
Salle Renaissance-siège social Haut Pays du Velay Communauté Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 16:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Le Mystère Léon Plouhinec Il n’a jamais quitté son phare. Et pourtant, tout le monde le cherche !
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Salle Renaissance-siège social Haut Pays du Velay Communauté Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
The Mystery of Léon Plouhinec He never left his lighthouse. And yet, everyone is looking for him!
L’événement THÉÂTRE D’OBJETS | Le Mystère Léon Plouhinec Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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