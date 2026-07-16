Théâtre d’ombre à la Médiathèque G. Pompidou, pour jeune public, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Théâtre d’ombre à la Médiathèque G. Pompidou, pour jeune public Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

A partir de 3 ans. Merci de bien penser à inscrire les enfants ET les adultes accompagnants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Les réserves de la bibliothèque cachent des personnages incongrus : sorcières, loups, licornes, et même des samouraïs ! Mais ne vous en faites pas, tout est sous contrôle.

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 94 26 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.26.94.26 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques.mairie@chalonsenchampagne.fr »}] Le bâtiment moderne de la médiathèque Georges Pompidou, inauguré en 2003 et conçu par l’architecte international Paul Chemetov, offre une vaste et diverse collection documentaire pour tous les publics. Il propose des services de prêt, de conseils et d’aide à la recherche. En tant que bibliothèque classée et dotée du label d’État « BMVR » (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale), elle se distingue par ses fonds patrimoniaux remarquables. Accès véhicules par la rue des martyrs de la résistance. 38 places de stationnement en surface et 90 en sous-sol, aménagements pour PMR.

Les réserves de la bibliothèque cachent des personnages incongrus : sorcières, loups, licornes, et même des samouraïs ! Mais ne vous en faites pas, tout est sous contrôle.

© Ville de Châlons