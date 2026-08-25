Théâtre d’ombres, objets et contes Filles & Soie pour toutes & tous Salle Jean et Marcelle Péron Auray

Informations pratiques

Auray

Théâtre d’ombres, objets et contes Filles & Soie pour toutes & tous

Salle Jean et Marcelle Péron Avenue du Président Kennedy Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 15:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

A destination de tous les publics dès 6 ans y compris ceux en situation de handicap quel qu’il soit.

Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La petite sirène et Peau d’âne et évoque avec humour et légèreté l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. L’album Les trois contes de Louise Duneton se transforme en figurines de soie ou en théâtre d’objet et les deux comédiennes, en français et langue des signes française, sont portées par la riche composition musicale de Sébastien Troester. Un triptyque irrévérencieux qui déconstruit les stéréotypes avec fantaisie et ouvre des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance. Un spectacle en accessibilité universelle, une expérience inédite créée pour toutes et tous.

Sur un thème aussi intime que la féminité, Filles & Soie n’est pas juste un spectacle militant, mais une proposition qui ouvre au dialogue en interrogeant nos valeurs.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Salle Jean et Marcelle Péron Avenue du Président Kennedy Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Théâtre d’ombres, objets et contes Filles & Soie pour toutes & tous Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon